Египет объявил о мерах, призванных увеличить инвестиции в промышленность

КАИР, 13 авг — РИА Новости. Египет в воскресенье объявил о новых мерах, призванных увеличить инвестиции в промышленный сектор страны, резко сократив сроки выдачи лицензий.

Как заявил на проведенной в Каире пресс-конференции глава министерства промышленности и торговли страны Тарик Кабиль, время выдачи разрешений для начала деятельности промышленных предприятий, согласно новому отраслевому закону, сокращается с двух лет до семи суток. Также, чтобы зарегистрироваться компаниям теперь нужно будет подавать документы лишь в одно ведомство, вместо одиннадцати.

По мнению египетского министра, такие "меры могут благотворно повлиять на кредитный рейтинг страны".

Власти Египта для улучшения экономического положения предпринимают ряд законодательных шагов направленных на либерализацию в этой сфере. Несколькими днями ранее в Каире заявили о принятии закона, регулирующего газовый рынок, который будет способствовать началу вхождения в этот сектор экономики частного бизнеса, позволив ему импортировать природный газ.

После начала реформ в Египте МВФ одобрил выделение Египту 12 миллиардов долларов в рамках трехлетней программы помощи. В минувшем месяце Каир получил в полном объеме первую часть кредита МВФ, составляющую четыре миллиарда долларов.

С начала ноября прошлого года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза до 19 фунтов за доллар. До этого официальный курс доллара многие месяцы был зафиксирован на уровне 8,8 египетского фунта. Данный шаг правительства спровоцировал рост цен на товары и услуги, но в то же время позволил покончить с "черным рынком" валюты. Также в Египте были подняты цены на ряд товаров и услуг, которые субсидируются из бюджета страны.

Египет начал испытывать серьёзные экономические трудности в начале 2011 года, после массовых народных волнений, которые привели к смене власти в стране.