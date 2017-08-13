Американские политики недовольны реакцией Трампа на беспорядки в Виргинии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Некоторые американские политики считают, что президент США Дональд Трамп недостаточно осудил столкновения в городе Шарлоттсвилль.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".

Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует "выступить с более четким заявлением" о столкновениях в Шарлоттсвилле. "Само заявление было сильным и довольно прямым в отношении осуждения насилия и нетерпимости. Я имею в виду, что он говорит довольно конкретно насчет осуждения расизма. Но, думаю, ему следует высказаться более решительно", — сказал он. Гингрич отметил, что, по его мнению, Трамп выступит с заявлением сегодня или завтра.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм заявил в эфире Fox News, что Трамп "упустил возможность быть достаточно четким" в этом вопросе. По его мнению, неонацисты и члены "Ку-клукс-клана" считают, что "имеют друга в Белом доме в лице Дональда Трампа". "Я не знаю, почему они так думают, но они не увидят друга во мне в сенате, и я призываю президента разубедить эти группы в том, что он является их другом", — сказал Грэм.

При этом советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил телеканалу ABC News, что, по его мнению, выступление президента было очень ясным. "То, что он (президент. — Прим. ред.) сделал — он призвал всех американцев занять твердую позицию в этом отношении", — сказал Макмастер.

Ранее Белый дом уточнил, что заявление Дональда Трампа в связи с ситуацией в Шарлоттсвилле включало в себя осуждение сторонников идеологии превосходства белой расы, членов неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате беспорядков в городе погиб один человек, пострадали 34.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в Шарлоттсвилль, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Федеральные власти США начали собственное расследование событий.