Главную площадь Брюсселя украсили ковром из сотен тысяч бегоний

Ковер из сотен тысяч живых цветов выложен на центральной площади Брюсселя — Гран Пляс

Ковер из сотен тысяч живых цветов выложен на центральной площади Брюсселя — Гран Пляс

БРЮССЕЛЬ, 13 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Ковер из сотен тысяч живых цветов выложен на центральной площади Брюсселя — Гран Пляс, передает корреспондент РИА Новости.

Традиция раз в два года украшать одну из самых красивых площадей Европы зародилась в 1971 году.

В нынешнем году площадь гигантской "клумбы", за один день засаженной вручную сотней бельгийских флористов, составила около двух тысяч квадратных метров. Для создания красочного орнамента на тему "цветы и фрукты" дизайнерам потребовались 600 тысяч разноцветных бегоний и несколько десятков тысяч георгин.

Бегонии, выращиваемые в окрестностях города Гент в бельгийской Фландрии, выбраны в качестве рабочего материала неслучайно — они способны выдержать капризы погоды.

​Творением флористов можно будет полюбоваться всего в течение четырех дней — с 11 по 14 августа, поскольку при выкладывании ковра использовались исключительно соцветия, а они довольно быстро увядают.

По случаю флористического праздника на Гран Пляс соседствующий с ней другой не менее известный символ Брюсселя – фонтанчик "Маннекен-пис", выполненный в виде 60-сантиметровой фигурки мальчика, украсили цветами и фруктами.