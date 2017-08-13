Латвийские спасатели получили 190 вызовов, связанных с последствиями бури

РИГА, 13 авг — РИА Новости. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) Латвии во время обрушившейся в субботу на страну бури с грозами получила 190 вызовов, связанных с последствиями стихии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГПСС.

"Всего за прошлые сутки ГПСС получила 237 вызовов, из них 190 были связаны с последствиями бури", — сказали в пресс-службе.

Большая часть вызовов была связана с поваленными деревьями, которые заблокировали движение на автодорогах, повредили дома, а также упали на автомобили.

Также спасатели убирали деревья с железнодорожных путей.

Больше всего от бури в субботу пострадали города Рига, Царникава и Саулкрасты.

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