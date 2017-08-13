В Варшаве стартовал мотопробег в память о жертвах Катынской трагедии

ВАРШАВА, 13 авг — РИА Новости. Катынский мотопробег стартовал в воскресенье в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

От могилы Неизвестного солдата несколько десятков мотоциклистов начали традиционный 17-й мотопробег, во время которого они посетят места памяти, связанные с Катынской трагедией.

В этом году мотопробег пройдёт двумя трассами — 7,5 и 10,5 тысячи километров. Пробег будет проходить через Литву, Украину, Латвию, Россию.

Органы НКВД в 1940 году расстреляли в Катынском лесу под Смоленском около 4,5 тысячи польских офицеров, интернированных во время военной кампании 1939 года. В 1930-е годы Катынский лес стал также местом захоронения более 6 тысяч советских граждан, оказавшихся жертвами сталинских репрессий.