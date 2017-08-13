Столкновение поездов в пригороде Александрии, следовавшие из Каира и из Порт-Саида, Египет. 11 августа 2017

Столкновение поездов в пригороде Александрии, следовавшие из Каира и из Порт-Саида, Египет. 11 августа 2017

КАИР, 13 авг — РИА Новости. Министр транспорта Египта принял в воскресенье прошение об отставке главы управления железных дорог страны, поданное им вслед за столкновением поездов, в результате которого погибли десятки человек.

Заявление главы ведомства прозвучало на пресс-конференции, проведенной в кабинете министров арабской республики. Также, по словам министра, развитию отрасли и повышению квалификации ее работников в ближайшие годы будет уделено значительное внимание.

В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения.

Прокуратура египетского города Александрия постановила задержать машинистов и помощников столкнувшихся поездов. Срок их заключения под стражу составит 15 дней. Следствие намерено взять у них анализы мочи и крови для того, чтобы выяснить, не употребляли ли задержанные наркотические вещества.

По данным издания Youm7, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.