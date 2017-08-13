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В мире

Битва за каждый метр: иракские курды обещают отвоевать у ИГ* Эль-Хавиджу

15:0813.08.2017
(обновлено: 15:31 13.08.2017)
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© РИА Новости / Сара НуреддинКурдский мужчина воюет против ИГ близ иракской Эль-ХавиджиКурдский мужчина воюет против ИГ близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин

ЭРБИЛЬ (Ирак), 13 авг — РИА Новости. Огромные знамена запрещенной в России группировки ИГ* виднеются за два километра от окрестностей иракской Эль-Хавиджи.

"Деревня Кубайба перед нами, и там развевается большой стяг группировки. Это говорит о том, что в районе находится большой "эмир", — показывает вдаль командир курдских отрядов Хусейн Яздан Бана.

Курды обещают бороться за каждый метр этого района, и РИА Новости встретилось с ними на подступах к городу под контролем ИГ*.

© РИА Новости / Сара НуреддинКурды близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Курды близ иракской Эль-Хавиджи

Пешмерга у ворот ИГ*

Блокпост Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
© РИА Новости
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Более трех лет назад ИГ* захватило Эль-Хавиджу и ее окрестности в северной провинции Киркук. Город стал одним из основных центров силы группировки в Ираке.

Район богат нефтью и перерабатывающими заводами, а также имел для ИГ транспортное значение — Эль-Хавиджа стояла на дороге между "вилайетами" ИГ* в Тикрите и Байджи, откуда потом можно было добраться до Мосула и границ Ирака с Сирией и Турцией.

Несмотря на то, что в октябре 2016 года иракское правительство объявило о начале операции "Мы идем, Найнава" по освобождению Мосула, а до этого были взяты Тикрит и Байджи, Эль-Хавиджа ждала и ждет своего часа свободы. С падением Мосула в июле террористы перенесли туда свой основной штаб.

"Расстояние между силами пешмерги, сконцентрированными здесь, и игиловцами перед нами справа и слева от полутора километров до трех километров", — говорит Яздан Бана, командир отрядов партии PUK — Патриотического союза Курдистана.

Этим отрядам руководство пешмерги поручило обезопасить границы региона Эль-Хавиджи. Бойцы стоят, в частности, у южных окраин городка Дубз.

По словам командира, пока силы PUK работали над зачисткой земляной дороги у последних взятых позиций, боевики ИГ каждую ночь расставляли бомбы и мины, чтобы затруднить их продвижение. Захват курдами части горной цепи Батива к северу от Эль-Хавиджи потрепал террористам нервы.

 

© РИА Новости / Сара НуреддинКурды близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Курды близ иракской Эль-Хавиджи

Скорпион 1,2 и 3

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Любая армия, которая захватывает эти горы, возвышается над регионом, и горы Батива это как пояс, обхватывающий Киркук и город Дубз", — отмечает Яздан Бана.

По его словам, весь этот регион нефтеносный: здесь находятся десятки скважин и нефтяных компаний, НПЗ. Как отмечает он, курды смогли защитить и нефтяные объекты, и население Киркука, вернув под контроль как минимум часть горной цепи. Операции начались почти сразу после захвата Эль-Хавиджи и получили название "Скорпион" — 1, 2 и 3.

"Ожесточенность боев в этом районе показывает его важность для ИГ и для нас тоже. Спустя месяцы после захвата ИГ* Эль-Хавиджи и ее окрестностей начались битвы под нашим руководством в горах Батива под названием "Скорпион-1" в ноябре 2014 года, и мы смогли освободить позиции согласно подготовленному нами плану", — отмечает командир.

Второй "Скорпион" в марте 2015 также завершился победой. "Операция вернула территории деревень Мулла Абдалла, однако игиловцы остались в горах, они роют туннели под землей, чтобы прорываться через наши ряды", — замечает Яздан Бана.

Тактика террористов опасна как для курдских военных, так и для мирного населения — через туннели боевики попадают в Киркук и Дубз для терактов и могут оказаться на расстоянии нескольких километров от первого прохода к Эрбилю, столице Иракского Курдистана.

"Группировки ИГ* не могут проводить атаки против нас, и их передвижения контролируются разведкой и военной авиацией. Они стали использовать новый метод атаки маленькими группами, и у них получается скрываться и прибывать для проведения атак смертников и терактов в Киркуке, Дубзе и окружающих их деревнях", — отмечает командир.

© РИА Новости / Сара НуреддинКурдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Курдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи

Борьба за каждый метр

Сергей Лавров перед началом встречи с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. 24 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади после освобождения Мосула пообещал, что армия вскоре возьмется за Эль-Хавиджу "с той же решимостью". Бойцы PUK, число которых не выходит за пределы сотен, пока же стоят напротив длинной полосы подконтрольных ИГ* пустынных территорий.

"Бассейн Хавиджи перед нами состоит из города Хавиджа, четырех пригородов и 500 деревень, и все они под контролем террористической группировки", — говорит командир.

Яздан Бана утверждает, что из ближайших к отрядам деревень ушли мирные жители, и пешмерга помогла им найти убежище.

"Места напротив позиций пешмерги стали свободны от мирных жителей… Мы приняли тысячи беженцев с того момента, как освободили этот район в 2015 году, в среднем по тысяче человек в день прибывали, и мы их перевозили после досмотра и допроса в лагеря в Киркуке", — рассказывает он.

"К нам больше не выходят мирные жители, все кто остался в деревнях напротив – игиловцы", — добавляет командир и подчеркивает, что разведка следит за местностью.

© РИА Новости / Сара НуреддинКурдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Курдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи

Как отметил курдский командир, регион особо важен для его народа.

"Этот регион был в плане Сайкс-Пико (от 1916 года по разделу сфер влияния на Ближнем Востоке), и на протяжении девяностых годов прошлого века этот договор привел к нашим большим страданиям как курдского народа", — говорит Яздан Бана.

"Мы настаиваем на его полном освобождении и не оставим ни одного метра от него", — заявляет командир.

Курдский военный активно поддерживает референдум о независимости Иракского Курдистана, а Киркук, как подчеркивает он, — его неотъемлемая часть.

"Киркук полностью курдский, и мы все будем участвовать в референдуме о независимости региона Курдистана, и встанем перед лицом любой силы, будь то ДАИШ* или Аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение — ред.), если они захотят перейти через наши права, нашу территорию и нашу честь", — подчеркнул Яздан Бана.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

© РИА Новости / Сара НуреддинБлиз иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Близ иракской Эль-Хавиджи
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