Один из экс-главарей "Аш-Шабаб" перешел на сторону правительства Сомали

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Один из бывших главарей радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" Мухтар Робоу Абу Мансур (Mukhtar Robow Abu Mansur) перешел на сторону правительства Сомали, передает агентство Рейтер со ссылкой на военного чиновника.
"Робоу и семь его телохранителей сейчас находятся в (городе — ред.) Худдур с местными чиновниками. Он скоро будет переправлен по воздуху в Могадишо", — заявил агентству полковник Нур Мохамед (Nur Mohamed).
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая группировка "Аль-Каида" запрещена в России.