На Корсике горит две тысячи гектаров леса

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров во французском департаменте Верхняя Корсика составила около двух тысяч гектаров, более тысячи человек эвакуированы, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщается, в общей сложности 350 сотрудников пожарных служб борются с огнем. Начальник южного штаба Франсуа Прадон рассказал телеканалу, что местные пожарные и прибывшее на остров подкрепление с материка пока не смогли остановить распространение огня.

По словам Прадона, погодные условия в субботу позволили спецсамолетам и вертолетам присоединиться к тушению пожаров. В пятницу вечером работа авиатехники была приостановлена из-за сильного ветра.

С середины июля на юго-востоке Франции и на Корсике в результате пожаров в общей сложности было уничтожено 7 тысяч гектаров растительности.