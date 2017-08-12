Около 50 тысяч человек посетили Большой британский фестиваль пива в Лондоне

ЛОНДОН, 12 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Большой британский фестиваль пива (Great British Bear Festival) в сороковой раз состоялся в столице Великобритании, собрав около 50 тысяч любителей пива со всей страны и из-за рубежа. Почему фестиваль с каждым годом набирает все большую популярность, а также какое место пенный напиток занимает в жизни рядового британца, попытался разобраться корреспондент РИА Новости.

Англичане варят пиво уже несколько столетий, питейная традиция и пабы прочно вошли в обиход жителей Туманного Альбиона. Именно поэтому ежегодный Большой британский фестиваль пива, который в этом году прошел с 8 по 12 августа, набирает все больше поклонников, которые хотят испробовать различные виды любимого напитка.

Организатором фестиваля является объединение любителей пива СAMRA (Сampaign for Real Ale), которое выступает за сохранение стандартов качества традиционного английского эля.

В огромном павильоне выставочного комплекса London Olympia в районе Кенгсинтон одновременно умещаются 4-5 тысяч человек. На входе посетителям предлагают приобрести бокалы объемом в пинту, в полпинты и треть, с которыми можно начать свое увлекательное путешествие в мир пенного напитка.

На первом этаже здания расположены бары пивоварен со всей страны, где можно сначала попробовать несколько видов пива, а затем приобрести понравившиеся. Выбрать есть из чего — на фестивале представлено более 900 наименований пива и сидра! Тут же расположены кафе с хот-догами, бургерами, стейками, морепродуктами, пирогами, английским фиш-энд-чипс и даже с мексиканскими блюдами. Голодным точно никто не останется.

Второй этаж заполнен длинными столами и скамейками, где посетители праздника могут в спокойной обстановке насладиться напитком.

Праздник пивоваров

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь фестиваля Дэвид Гленрайт, сейчас в Великобритании около 1,7 тысячи пивоварен — от крошечных хозяйств до больших заводов. Если раньше все варили традиционные виды пива, то в последние несколько лет пивовары стали изготавливать различные виды с самыми разными вкусами. Отчасти это связано с поведением потребителей, особенно молодого поколения, поясняет Гленрайт. "Например, мой дедушка всю жизнь ходил в паб и всегда пил одно и то же пиво M&B Mild. Он выпивал по три пинты за вечер, в следующий раз он опять заказывал это же пиво. Что касается меня, то когда прихожу в паб, я заказываю пиво, которого раньше не пробовал, потому что я хочу попробовать что-то новое", — рассказал собеседник агентства.

Посетители фестиваля стараются попробовать как можно больше сортов пива: биттер, мягкий эль, коричневый эль, старый эль, стаут, портер, лагер, всего не перечислить. Кроме английского пива на фестивале представлено европейское бутылочное пиво и пиво из США, около сотни сидров, а также немного вина и джина.

К каждому фестивалю пивовары стараются приготовить какой-нибудь новый вид любимого напитка. Например, в этом году представлено два новых наименования пива, выпущенных в ограниченном количестве. Кто-то специально к фестивалю варит винтажное пиво или модное пиво-органик, чтобы удивить посетителей мероприятия.

Каждый год члены жюри фестиваля выбирают лучший напиток. В этом году победителем стал эль под названием Goat's Milk, сваренный на пивоварне Churchend в графстве Уорикшир.

Дружелюбная атмосфера

Самыми многочисленными и активными посетителями фестиваля являются мужчины — от молодых юношей до степенных джентльменов. Женщины здесь тоже бывают, но, как правило, они в меньшинстве и приходят в компании своей сильной половины.

Нередко гости дурачатся, надевая смешные шапки в виде петухов, мышей и других животных, вызывая улыбку у публики. Один молодой мужчина нарядился в женское вечернее платье и надел парик, тем самым эпатируя публику. Кто-то принес с собой раскладные походные стулья и устроился прямо в центре зала. Однако большая часть гостей просто стоит небольшими группами с бокалами недалеко от баров.

Со временем градус веселья на фестивале растет, люди становятся более раскрепощенными и расслабленными. Однако откровенно перебравших лишнего гостей или каких-либо беспорядков на мероприятии не наблюдается. "Люди приходят с друзьями, родственниками. Здесь царит дружелюбная атмосфера и просто приятно находиться", — делится своими впечатлениями посетительница фестиваля Эбигейл.

К вечеру все чаще слышны громкие возгласы публики, что может удивить или даже напугать тех, кто здесь впервые. Оказывается, это очередная британская традиция — когда кто-то в пабе разбивает свой бокал, все находящиеся в помещении хором приветствуют это. На фестивале разбитый бокал становится причиной волны возгласов четырех-пяти тысяч человек одновременно.

Вечером на сцене выставочного комплекса начинается развлекательная программа с участием известных музыкальных групп.

Пиво и Brexit

Производство пива является одной из немногих индустрий в Британии, которая вряд ли пострадает от предстоящего выхода Великобритании из ЕС (Brexit). По словам представителя фестиваля Гленрайта, эта отрасль, помимо того, что имеет глубокие традиции, ориентирована на внутренний спрос. Кроме этого, все ингредиенты, из которых варится английское пиво, произрастают в Британии.

"Что бы ни произошло, британская индустрия пивоварения несомненно выживет. Даже взять пример из истории, когда прекращалась поставка какого-либо импортного ингредиента, местные пивовары тут же находили ему замену. Так что все пиво производится из местных ингредиентов и не будет зависеть от внешних условий. Во всяком случае индустрия сможет адаптироваться", — уверен собеседник агентства.