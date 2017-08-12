Спецпрокурор по России хочет побеседовать с сотрудниками Белого дома

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий "вмешательство РФ", ведет переговоры о проведении интервью с бывшими и действующими высокопоставленными представителями администрации американского президента, сообщает газета New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Мюллер в частности хочет побеседовать с бывшим руководителем аппарата Белого дома Райнсом Прибасом. Возможные даты проведения интервью не называются.

Как сообщили источники издания, Мюллер запросил у Белого дома информацию о нескольких конкретных встречах, включая данные о том, кто присутствовал на них, есть ли в наличии заметки, расшифровки или другие документы, касающихся этих мероприятий. Среди вопросов, которые спецпрокурор хочет обсудить с представителями Белого дома, — решение президента США Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми, отмечает издание.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.