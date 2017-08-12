В Сербии заявили, что говорить о деталях возможной покупки С-300 рано

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Белград рассматривает возможность приобретения российских ракетных систем С-300, однако говорить о каких-либо деталях возможной сделки преждевременно, заявил РИА Новости в ходе визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин.

"Мы рассматриваем этот вопрос (приобретение), мы думаем об этом, слишком рано говорить что-либо более конкретное. Я не могу говорить так открыто и заблаговременно. Я не могу комментировать конкретно по поводу С-300, однако в целом мы должны делать нашу армию более оснащенной и сильной", — сказал он, отвечая на вопрос о ходе переговоров по закупке С-300.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Сербия обсуждают возможность поставок дивизионов зенитно-ракетной системы С-300.