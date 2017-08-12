К западу от побережья Мексики сформировался тропический шторм "Йова"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Йова" (Jova), сформировался в Тихом океане у западного побережья Мексики, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

По данным синоптиков, шторм проходит в 145 километрах к северу от вулканического острова Сокорро со скоростью 20 километров в час. Скорость ветра достигала 60 километров в час. Как отмечают синоптики, жителям западного побережья Северной Америки ничего не угрожает, так как шторм движется в противоположную сторону от континента.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.