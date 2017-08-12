В Сербии рассчитывают, что Шойгу посетит Белград в ближайшее время

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин намерен пригласить российского коллегу Сергея Шойгу посетить Белград в ближайшем будущем.

Вулин в пятницу начал двухдневный визит в Россию, в субботу запланирована его встреча с Шойгу. Глава сербского МО будет присутствовать церемонии закрытия "Армейских международных игр-2017", проходящих 11-13 августа.

"Я приглашу министра Шойгу посетить Сербию с визитом как можно скорее. (Дата визита) – это то, по чему мы достигнем соглашения. Я увижу, что у него в повестке дня… у нас есть несколько дат, событий исторического значения, когда мы должны встретиться. Я надеюсь, что хорошо приму господина Шойгу в Белграде", — заявил Вулин РИА Новости.

Глава Минобороны Сербии также отметил, что хотел бы стать другом Шойгу. "Нам не нужна повестка дня для встречи, но, конечно, у нас есть различные вопросы по сотрудничеству наших армий, сотрудничеству наших правительств. Наш президент господин Александр Вучич и президент Российской Федерации Владимир Путин — близкие друзья… министр Шойгу и я также должны стать очень хорошими друзьями", — сказал Вулин.