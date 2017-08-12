"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из-за перегрева путей

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Госкомпания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") предупреждает пассажиров о возможных задержках поездов из-за перегрева путей в связи с высокими температурами воздуха, говорится в субботу на сайте компании.

"Ввиду аномальной жары, возможен дискомфорт во время путешествия. Предупреждаем о возможных задержках пассажирских поездов из-за применения ограничений скорости в связи с перегревом путей. С начала августа было около 350 таких ограничений", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" информирует, что большинство вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха. В частности, этим летом пассажиров обслуживают 3,1 тысячи пассажирских вагонов, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 38% — это 1168 вагонов. Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно, отмечается в сообщении.