В Непале растет число жертв наводнений и оползней

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые обрушились на Непал вечером в пятницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 23 человека погибли в результате наводнений и оползней в Непале.

"У нас более 30 подтвержденных жертв. Но мы больше заняты спасением выживших, а не сбором подробностей о погибших", — заявил представитель МВД страны Дипак Кафле. По его словам, количество погибших может вырасти. Он также отметил, что стихия нанесла большой материальный ущерб.

Полиция, солдаты и местные жители помогали людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Метеорологи предупредили о возможности новых дождей и посоветовали жителям проявлять бдительность. По словам властей, уровень воды в одной из основных рек превысил допустимый.

Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Ранее отмечалось, что из-за наводнений сотни домов оказались под водой, большое количество семей были перемещены в другие районы. Аэропорт в городе Биратнагар приостановил свою работу.