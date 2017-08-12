В ходе протестов в Кении погибли девять человек

Сотрудники полиции Кении во время акции протеста против результатов президентских выборов в Найроби. 12 августа 2017

Сотрудники полиции Кении во время акции протеста против результатов президентских выборов в Найроби. 12 августа 2017

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. До девяти человек возросло число жертв протестов, которые вспыхнули в Кении после объявления результатов президентских выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей служб безопасности.

По данным силовиков, девять молодых людей были застрелены в трущобах Найроби в ночь на субботу. Представитель служб безопасности сообщил, что молодых людей убили полицейские в ходе операций по сдерживанию протестующих.

Ранее сообщалось о двух погибших. Также очевидцы сообщили, что в ходе беспорядочного огня полицейские застрелили девочку девяти лет в Найроби.

По данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.