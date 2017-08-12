Макрон призвал избегать роста напряженности вокруг КНДР

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации вокруг КНДР и призвал все стороны избегать эскалации напряженности, говорится в заявлении Елисейского дворца.
"Президент заверил союзников и партнеров Франции в регионе в солидарности с ними в текущей период. Он также призвал всех к ответственности и к тому, чтобы избегать любой эскалации напряженности", — отмечается в коммюнике.
В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.
На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.