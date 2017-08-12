Южная Корея изучает вред от ПРО THAAD для экологии

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи приступило к официальной оценке возможного ущерба от размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове для окружающей среды.Ренхап, специалисты из министерства обороны и министерства окружающей среды Южной Кореи прибыли в субботу в уезд Сонджу в 300 километрах от Сеула для проведения замеров уровня шума и электромагнитного излучения.
В начале июня в СМИ попала информация, что в Южную Корею без ведома администрации нового президента Мун Чжэ Ина были введены четыре дополнительные ракетные пусковые установки. Администрация президента обвинила заместителя министра обороны по вопросам политики Ви Сын Хо в умышленном сокрытии от руководства информации по американской системе ПРО THAAD с целью избежать оценки ее воздействия на окружающую среду.
В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.