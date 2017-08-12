Китайские соцсети будут сотрудничать с властями в сфере кибербезопасности

ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Три крупнейшие социальные сети Китая — мессенджер WeChat, китайский аналог Twitter — Weibo, а также форум Tieba, в отношении которых было открыто расследование по делу о нарушении закона о кибербезопасности, заявили о готовности исправить все ошибки и сотрудничать с властями.

В пятницу Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) заявило о начале расследования в отношении трех крупнейших соцсетей страны. Компании, по данным властей, не смогли в должной степени обеспечить блокирование и своевременное удаление со своих платформ информации, содержащей порнографию, призывы к терроризму и насилию, которая нарушает социальный порядок, а также несет угрозу национальной и общественной безопасности.

Как сообщает телеканал CGTN, компания Baidu, владеющая форумом Tieba, первой сделала заявление в связи с началом расследования, выразив глубокое сожаление и подчеркнув свою готовность активно сотрудничать с правительством по ликвидации выявленных нарушений. Компания заявила, что в ближайшее время усилит проверку контента, чтобы исключить присутствие на своих платформах незаконной и наносящей вред информации.

Владельцы Tieba добавили, что компания всегда выступала за создание гармоничного интернет-сообщества, вкладывая значительные человеческие и материальные ресурсы в отслеживание и блокирование незаконной информации, однако иногда противозаконный контент просачивается через блокирующие механизмы.

Команда мессенджера WeChat, принадлежащего Tencent Holdings Group, заявила, что они уже провели серьезную проверку и готовы активно сотрудничать с Управлением по вопросам киберпространства в ходе всего расследования. Они также заявили, что призвали своих пользователей соблюдать соответствующие норма закона ради борьбы с незаконным контентом и создания безопасного интернет-пространства.

В Weibo Corp. также выразили желание сотрудничать с пекинским отделением CAC в расследовании и предпринять серьезные ответственные меры для того, чтобы их платформа функционировала в соответствии с законодательством. Компания также заявила, что намерена повысить уровень безопасности и мониторинга посредством внедрения инновационных продуктов ради сведения к нулю возможности проникновения противозаконной информации.