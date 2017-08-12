Адвокат Муравицкого обвинил СБУ в нарушении Конвенции о правах человека

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Адвокат задержанного журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожий заявил, что Служба безопасности Украины нарушила Конвенцию о правах человека, опубликовав заявление с перечнем материалов его подзащитного.

Ранее СБУ в ответ на обвинения общественности и СМИ в безосновательности задержания Муравицкого обнародовала список опубликованных в прессе материалов журналиста, обвинив его в работе в интересах России.

"Вместо объективного следствия проводите дешевые пиар-акции в интернете. Список арестованных журналистов в РФ, это вы к чему?", — написал Гожий в Facebook, обращаясь к СБУ, и добавил, что его как адвоката неправомерно не допускают к материалам дела.

"Вместо написания манипулятивных материалов и разглашения тайны следствия займитесь лучше работой: коррупция, янтарь, контрабанда топлива на границе с Белоруссией и т.д. За эту статью большое спасибо, еще одно задокументированное нарушение ст.6 Конвенции о правах человека (право на справедливый суд — ред.)", — добавил он.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.