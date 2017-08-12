СБУ "нашла доказательства" работы журналиста Муравицкого в интересах России

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины в ответ на обвинения общественности и СМИ в безосновательности задержания житомирского журналиста Василия Муравицкого обнародовала список его опубликованных материалов, обвинив автора в работе в интересах России.

"Второго августа текущего года СБ Украины уведомила общественность о задержании по подозрению в государственной измене жителя Житомира. Этот факт вызвал целую волну "возмущения" в российских СМИ. И это не удивительно, поскольку задержанный действовал именно в интересах государства-агрессора (России — ред.). Удивление вызвало то, что "русскую песню" подхватили украинцы, особенно те, кто представляют себя как защитники нашей государственности. До завершения следствия мы не можем обнародовать его материалы, но предлагаем обществу ознакомиться лишь с небольшой частью размещенных в открытом доступе публикаций задержанного — для того, чтобы граждане Украины сами могли определить, в интересах какой страны работает автор", — говорится в сообщении СБУ на ее странице в Facebook

Далее СБУ приводит ссылки на ряд публикаций Муравицкого и указывает, что в РФ также были ранее задержаны журналисты на основе лингвистической экспертизы, которая была проведена и в данном случае.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.