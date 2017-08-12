Слуцкий обвинил МИД Польши в попытке переписать историю

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Обвинения в адрес СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией являются очередной попыткой переписать историю, чем "в изобилии грешат сегодняшние польские политики", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

Ранее Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

"Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности. Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией — это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики", — сказал журналистам Слуцкий.

Он подчеркнул, что вклад советского народа в победу над "коричневой чумой", в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению. "Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов, духовных наследников нацистов", — убежден парламентарий.

Слуцкий напомнил, что Государственная дума в своем заявлении уже осудила закон Польши о сносе памятников воинам-освободителям.

"С нами солидарно выступил Кнессет Израиля. Надеюсь, что и европейские парламенты присоединятся к нашей позиции и не допустят издевательства над общей исторической памятью", — добавил он.