Украинская полиция с начала года пресекла 12 попыток продажи детей

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Украинская полиция пресекла с начала этого года 12 попыток продажи детей, сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины со ссылкой на начальника отдела департамента противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми Нацполиции Андрея Гаманюка.

По его словам, такие случаи действительно имеют место на Украине.

"На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них четыре факта продажи новорожденных детей, другие — это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет", — заявил Гаманюк.