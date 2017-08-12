В Турции двое военных погибли при атаке членов РПК

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Батман на юго-востоке страны, сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел в субботу в районе Сасон. По данным издания, члены запрещенной партии подорвали заложенное на дороге взрывное устройство, когда по ней следовало военное транспортное средство.

Накануне еще один военнослужащий и гражданское лицо погибли при столкновении с членами РПК в северо-восточной провинции Трабзон. Еще один мирный житель и военный получили ранения в пятницу при столкновениях с представителями партии в другом районе провинции.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.