Киевские и одесские "ультрас" подрались из-за "Спартака"

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Киевские и одесские "ультрас" устроили массовую драку возле стадиона "Олимпийский" в центре Киева, сообщает украинское интернет-издание Lb.ua в субботу.

"Три года назад футбольные ультрас Украины объявили бессрочное перемирие. Однако вечером 11 августа возле стадиона "Олимпийский" в центре Киева произошла массовая драка фанатов, которую пришлось разгонять полиции", — пишет издание.

Футбольные ультрас устроили массовую драку в Киеве https://t.co/ZGEr8QQzcg — Игорь Мизрах (@starshours) 12 августа 2017 г.

​По его данным, на минувшей неделе киевские "ультрас" решили "объявить войну одесситам", потому что те якобы продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами "Спартака".

В пятницу, 11 августа, в Киев приехала "Зирка" из Кропивницкого (матч завершился победой "Динамо" со счетом 3:0), часть ее фанатов тоже входит в "ультрас" одесситов.