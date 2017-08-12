Киев обвинил ополченцев в обстреле жилых кварталов в поселке в Донбассе

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявила, что ополченцы обстреляли жилые кварталы в поселке Новолуганском Донецкой области.

"Украинская сторона СЦКК сообщает: 12 августа около 5.30 (совпадает с мск) во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское, вблизи Светлодарска, под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта", — говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.

Утверждается, что обстрел велся из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в результате в жилом доме в переулке Пушкина была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, повреждены осколками стены, веранда и забор. При этом в легковом автомобиле ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома, осколками противотанковых гранат выбиты стекла, пробиты колеса и корпус, заявили военные.

"К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. Лишь чудом в доме не возник пожар в результате возгорания газа, который вытекал из поврежденной трубы. В соседнем доме по переулку Пушкина осколками противотанковой гранаты повреждены стены и забор", — говорится в сообщении.

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