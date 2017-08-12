Клинцевич призвал Запад "остудить" Польшу

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook назвал очередной провокацией слова главы польского МИД Витольда Ващиковского об ответственности России за начало Второй мировой войны и призвал ведущие западные страны повлиять на польское руководство, так как терпение России не беспредельно.

Ранее Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

По словам российского сенатора, заявление главы польского МИД имеет к истории лишь опосредованное отношение. По его мнению, с польской стороны идет раскрутка националистической, русофобской политики.

"Польша, возомнив себя наконечником копья, направленного против России, форпостом НАТО в Европе, в буквальном смысле отвязалась", — написал Клинцевич. Он считает, что действия Польши — "прямой результат бездумного расширения североатлантического альянса на восток, произведенного в том числе и без учета менталитета проживающих там народов".

"Провокации следуют одна за другой. Лично у меня нет веры, что в этой стране, пораженной до самых корней вирусом национализма, может в обозримой перспективе возобладать какая-то разумная линия по отношению к России, а потому обращаюсь к ведущим политикам запада: охолоните польское руководство. Наше терпение не беспредельно", — написал Клинцевич.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В МИД России заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.