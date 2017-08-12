Рогозин прокомментировал статью экс-замглавы ЦРУ о России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американцы, судя по публикации бывшего замдиректора ЦРУ Джона Маклафлина, видят свое предназначение в том, чтобы вредить России во всем, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Судя по этому материалу в NYT, американцы видят свое предназначение в том, чтобы гадить нам повсюду и во всем", — заявил Рогозин в своем аккаунте в Twitter, комментируя статью Маклафлина в New York Times.
Судя по этому материалу в NYT, американцы видят своё предназначение в том, чтобы гадить нам повсюду и во всём https://t.co/oKShRd6nX2— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 августа 2017 г.
В то же время бывший замдиректора ЦРУ заметил, что речи о том, "чтобы вновь разрушить Россию, как это было, когда распался СССР", не идет, но нужно "обуздать самые порочные наклонности" России, сохраняя осторожность в тех сферах, где интересы стран сходятся.