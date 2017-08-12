В Кении во время протестов погибли два человека

Сотрудники полиции Кении во время акции протеста против результатов президентских выборов в Найроби. 12 августа 2017

Сотрудники полиции Кении во время акции протеста против результатов президентских выборов в Найроби. 12 августа 2017

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в Кении во время протестов после объявления результатов президентских выборов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей полиции и здравоохранения.

"Один человек был застрелен, и еще четверо находятся в больнице с огнестрельными ранениями", — цитирует агентство главу здравоохранения в городе Кисуму на западе страны доктора Оджуанга Луси (Ojwang Lusi). Полицейский подтвердил смерть еще одного человека в городе Сиайя на юго-западе.

Протесты начались в кенийской столице Найроби и городе Кисуму. Ранее очевидцы сообщали, что стрельба слышна в одном из районов Найроби. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на юго-западе страны также произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, в ходе которых полиция открыла огонь по протестующим.

Сообщалось, что, по данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.