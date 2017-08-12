Власти Лаоса пообещали вывести военных из Камбоджи

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что страна выведет всех своих военных с территории Камбоджи, как того потребовал его камбоджийский коллега Хун Сен, передает агентство Синьхуа.

Ранее стало известно, что Хун Сен совершит экстренный визит в Лаос для обсуждения своего требования о выводе лаосских военных с территории Камбоджи.

"Сегодня у нас была честная и дружелюбная дискуссия… и я дал указание всем соответствующим органами вывести всех военнослужащих из района не позднее завтрашнего утра", — заявил Сисулит после встречи с Хун Сеном.

В пятницу Хун Сен заявил о присутствии в Камбодже с апреля этого года 30 лаосских военных и потребовал их вывода до 17 августа, пригрозив военным ответом. Премьер подчеркивал, что Камбоджа "не объявляет войну", а только требует освободить территорию и будет вынуждена "начать сражаться", если лаосские солдаты не покинут страну.

Общая протяженность границы между Лаосом и Камбоджей составляет около 400 километров.

По данным мировых СМИ, в районе спорного участка границы с апреля по настоящий момент в разные периоды находились от 30 до 100 лаосских военнослужащих, построивших там земляные сооружения: сеть траншей и блиндажи.

В прошлом Камбоджа вела территориальные споры с Вьетнамом и Таиландом. В 2011 году между Камбоджей и Таиландом произошел вооруженный пограничный конфликт с применением тяжелой техники и артиллерии из-за территории, прилегающей к древнему храму Преах Вихеар (в Таиланде тот же храм называют Пхра Вихан).