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В мире

Президент Перу призвал Мадуро покинуть свой пост

03:2512.08.2017
(обновлено: 03:27 12.08.2017)
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© AFP 2017 / MARTIN BERNETTIПедро Кучински. Архивное фотоПедро Кучински. Архивное фото
© AFP 2017 / MARTIN BERNETTI

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Перу Педро Пабло Кучински заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен покинуть свой пост, сообщает агентство Рейтер.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Венесуэле

Отвечая на вопрос о том, чтобы он хотел передать Мадуро, Кучински ответил: "Уходи!". Он также заявил, что озабочен числом венесуэльцев, которые ищут убежище в соседних государствах из-за бедности и растущей инфляции в стране.

"Он диктатор и он совершил переворот, проведя мошеннические выборы с целью избавиться от конгресса", — цитирует агентство слова Кучински.

Ранее министерство иностранных дел Перу объявило о высылке посла Венесуэлы из страны из-за "подрыва демократического порядка".

Здание ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Санкции против Венесуэлы не помогут разрешить кризис, считает эксперт ООН

Во вторник по итогам региональной встречи в столице Перу Лиме ряда государств Южной и Северной Америки был подписан документ, в котором говорится, что страны-подписанты будут признавать легитимным только венесуэльский парламент, а не созванное в этой стране национальное учредительное собрание. Страны договорились не поддерживать Венесуэлу в различных региональных и международных механизмах и продолжать внимательно следить за ситуацией в этой стране.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал уважать суверенитет его страны и волю ее граждан, которые проголосовали за созыв учредительного собрания. По его словам, Организация американских государств (ОАГ) "терпит крах" в своем намерении вмешаться в дела Венесуэлы. При этом Мадуро подчеркнул, что его страна открыта для регионального диалога, основанного на уважении.

Силия Флорес, жена президента Венесуэлы, и президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra
Учредительное собрание Венесуэлы утвердило Мадуро в качестве президента

В среду глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса провел встречу с дипломатами из 11 стран (Колумбии, Перу, Парагвая, Мексики, Бразилии, Коста-Рики, Панамы, Чили, Аргентины, Гватемалы и Канады). Он выразил "абсолютное несогласие" с подписанной рядом государств Южной и Северной Америки декларацией. Арреаса призвал создать пространство для диалога, чтобы разрешить кризис в Венесуэле в рамках Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC)

Ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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