Трамп считает, что Гуам в безопасности, несмотря на угрозы со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "большими проблемами" в случае атаки на Гуам, но, по его мнению, жители Гуама в безопасности.

"Мне кажется, они будут в безопасности, но если что-то случится с Гуамом, у Северной Кореи будут большие-большие проблемы", — сказал Трамп журналистам по итогам своей встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, постпреда США при ООН Никки Хейли и советником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.

При этом он отметил, что не говорил с губернатором Гуама.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.