Военнослужащая в ЛНР обвинила украинские спецслужбы в похищении ее дочери

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (72)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Военнослужащая Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила спецслужбы Украины в захвате в заложники ее дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

"В министерство государственной безопасности республики обратилась военнослужащая Народной милиции ЛНР Марина Гойко, ставшая жертвой террористических методов работы украинских спецслужб. В заложниках у СБУ оказалась несовершеннолетняя дочь военнослужащей, находящаяся на каникулах у бабушки, проживающей на территории временно оккупированной ВСУ", — сообщили в ведомстве.

По данным МГБ, вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям Гайко сотрудники СБУ пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР.