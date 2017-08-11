США опровергли данные о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВС США отрицают гибель мирных жителей в результате авиаудара в афганской провинции Нангархар, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американских войск в Афганистане Боба Пертимэна (Bob Purtiman).

Ранее сообщалось, что не менее 16 человек погибли в результате авиаудара иностранных сил в афганской провинции Нангархар, которая граничит с Пакистаном.

"Авиаудар производился посреди открытой местности. Шансы жертв среди мирных жителей равны нулю", — цитирует агентство слова Пертимэна. Он также добавил, что ВС США обнаружили боевиков, которые загружали оружие в транспортное средство, после чего оно было уничтожено авиаударом.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".