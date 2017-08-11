В США чиновника уволили за записку-предупреждение для Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Чиновник, предупредивший об угрозах для курса Дональда Трампа, поплатился должностью за конфликт с советником президента Гербертом Макмастером, пишет издание Foreign Policy.

Издание Atlantic ранее сообщало, ответственный за стратегическое планирование в американском совете нацбезопасности Рич Хиггинс был уволен после написания эксцентричной записки, в которой предупредил об угрозе для политического курса американского президента Дональда Трампа со стороны внешних и внутренних сил.

По словам осведомленного источника издания, хотя конкретные имена в документе не назывались, критика автора была направлена на президентского советника по нацбзопасности Макмастера.

"Это было о Макмастере. поэтому когда он начал его (документ) читать, он понял, что речь о нем, и уволил его (Хиггинса)", — заявил собеседник газеты. После появления документа автор был вызван к заместителю Макмастера, который предложил чиновнику подать в отставку самому или дождаться увольнения, сообщает Foreign Policy.

По данным издания, документ стал свидетельством раскола в администрации. Хиггинс был сторонником Майкла Флинна, ушедшего с поста советника президента по национальной безопасности в феврале. Вслед за Хиггинсом посты покинули другие соратники Флинна — директор СНБ по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви.

Foreign Policy также опубликовало полный текст семистраничной записки, озаглавленной "Президент США и политическая война". В ней утверждается, что Трамп подвергается нападкам, так как представляет угрозу чиновникам, глобалистам, банкирам, исламистам и республиканскому истеблишменту.

"Администрация вынуждена все время давать задний ход из-за неустанной политической войны, призванной вынудить его (Трампа) занять позицию ведомого и предпринимать неадекватные ответные действия. Президент может или стоять у руля, или плыть по течению. Для него настало время определять ход событий самому", — говорится в документе.

В конце концов документ отказался на столе у президента. По словам источника в Белом доме, Трамп до сих пор в ярости от того, что автор записки был уволен, пишет газета.