Троих британцев отправили в тюрьму за выращивание конопли в бункере

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Трое британцев в пятницу были отправлены в тюрьму за организацию фабрики по производству конопли в подземном противоатомном бункере, сообщает телеканал Би-би-си.

Как сообщается, мужчины в течение трех лет тайно использовали подземный комплекс сооружений недалеко от города Дивайзиз на юго-западе страны для выращивания наркотиков на общую сумму около 6 миллиардов фунтов (6,6 миллиарда евро). Мужчины также наняли четырех "садовников", которые должны были постоянно проживать в бункере, чтобы следить за урожаем.

По данным телеканала, полиция задержала осужденных в феврале 2017 года после сообщения водителя из службы доставки о запахе конопли в районе бункера. Все трое были признаны виновными в производстве наркотиков и незаконном подключении к электросети, одного приговорили к восьми годам заключения, двоих — к пяти годам тюрьмы.

По словам местной полиции, мужчины организовали "без сомнения самую крупную фабрику по производству конопли, которую когда-либо видели в этом графстве".

Как сообщается, бункер был построен в 1985 году и предназначался для размещения 150 чиновников на случай ядерной войны. Позже министерство обороны продало подземное сооружение.