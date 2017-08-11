Двух солдат в Израиле накажут за отказ ночевать с религиозными сослуживцами

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Двое израильских солдат были приговорены к восьми дням гауптвахты, еще трое — к условному заключению за отказ спать в одной казарме с религиозными сослуживцами, передает Седьмой израильский канал.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на пятницу на военной базе в городе Шивта в Негеве. Пятеро солдат из артиллерийского отряда отказались спать в одной казарме со своими религиозными сослуживцами, которые являются слушателями иешивы (высшее религиозное учебное заведение для подготовки раввинов — ред.).

По данным телеканала, руководство военной базы решило не вступать ночью в конфликт с солдатами. Однако утром все пятеро предстали перед судом.

Армейские источники телеканала пояснили, что трое солдат были приговорены только к условному заключению, поскольку не проявляли упорства во время ночного конфликта, а также признали вину и извинились за свое поведение.

"Поведение солдат совершенно не соответствует ожидаемому от солдат ЦАХАЛ (армия обороны Израиля — ред.). Командиры очень строго оценили это, и поэтому пятеро солдат предстали перед судом", — цитирует телеканал представителя армии Израиля.