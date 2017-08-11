Санкции против Венесуэлы не помогут разрешить кризис, считает эксперт ООН

ЖЕНЕВА, 11 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкции в отношении Венесуэлы не помогут разрешить кризис в стране, а лишь ухудшат положение людей, считает спецдокладчик ООН по вопросу влияния санкций на права человека Идрисс Джазайри.

"Санкции ухудшат ситуацию для жителей Венесуэлы, которые и так страдают от пагубной инфляции и нехватки доступа к нормальной пище и медицинским услугам", — цитирует заявление Джазайри Совет ООН по правам человека.

По словам спецдокладчика, государства должны начать политический диалог с властями Венесуэлы для решения проблемы, а не вводить ограничительные меры, которые вредят экономике страны и нарушают права ее жителей.

В конце июля США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии". Белый Дом 9 августа расширил ограничительные меры, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.