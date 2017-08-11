В США на заседании горсовета взорвалась женская сумочка

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Заседание городского совета американского города Боулдер Сити было прервано из-за внезапного воспламенения сумочки и последовавшего за этим взрыва, передает в пятницу телеканал Fox News.

На опубликованной каналом записи видно, как ничего не подозревающий мужчина зачитывает документ. Внезапно сумка, лежащая на коленях у сидящей сзади него женщины, взрывается и падает на пол. Окружающие в испуге вскакивают со своих мест и начинают кричать.

"Я просто понял, что что-то не так. Я увидел дым и сказал: "Так не должно быть". Это был захватывающий и неповторимый вечер", — заявил глава пожарной бригады Боулдер Сити Кевин Николсон, чьи слова приводит Fox News.

Согласно сообщению телеканала 13 Action News, причиной взрыва стало возгорание аккумулятора электронной сигареты, которая лежала у женщины в сумочке. Женщина отделалась небольшим ожогом на ноге. Госпитализация ей не потребовалась.