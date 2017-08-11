На Украине омбудсмен предложила провести слушания по свободе СМИ

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская предлагает осенью провести в Верховной раде слушания по вопросам свободы слова и безопасности журналистов, сообщается в пятницу на сайте Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).
"Учитывая актуальность вопроса защиты прав журналистов, прошу Вас оказать содействие в проведении парламентских слушаний по вопросам свободы слова и безопасности журналистов", — говорится в письме омбудсмена к Сюмар.
Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.