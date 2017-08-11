Лавров заявил, что США действуют беспардонно

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 11 авг — РИА Новости. Действия США по продвижению своих экономических интересов в Европе, используя санкции против России, беспардонны, считает глава российского МИД Сергей Лавров.

"Последний пакет антироссийских санкций однозначно вызвал в Европе противодействие, поскольку в лоб записано, что нужно покупать газ у США, несмотря на то что он гораздо дороже. Европу держать в атлантической связке и заодно думать об интересах своих энергетических компаний. Это беспардонно делается, через использование методов абсолютно недобросовестной конкуренции", — заявил Лавров на молодежном форуме "Территория смыслов".

По его оценке, "в условиях, когда идет борьба за доминирование Запада, наши американские коллеги используют нынешнюю ситуацию, в том числе антироссийские подходы своих союзников внутри Европы, для того чтобы, во-первых, держать Европу в рамках так называемой атлантической солидарности, то бишь сохранять значение НАТО… и одновременно думать о своих экономических интересах".