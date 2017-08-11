Лавров заявил, что открыт к переговорам с любыми партнерами

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов", заявил, что открыт к переговорам с любыми партнерами.

"Конечно, каждый человек индивидуален. Специфика проявляется и в общении на чисто бытовые темы, и когда ты обсуждаешь профессиональные дела. И тот, и другой (Тиллерсон и Керри – ред.), насколько я могу судить, продвигают американские интересы таким образом, которым каждый из них считал оптимальным. Я открыт, собственно говоря, к любым партнерам. Главное, чтобы мы продолжали не просто разговаривать, но и начали договариваться, как произошло в отношении создания зоны деэскалации на юго-западе Сирии", — сказал министр, отвечая на вопрос, с кем ему легче вести переговоры – с экс-госсекретарем США Джоном Керри или с нынешним Рексом Тиллерсоном.