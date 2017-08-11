Меркель считает, что военным путем кризис вокруг КНДР не разрешить

БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Для разрешения кризиса вокруг КНДР не существует военного решения, эскалация конфликта "на словах" является неправильным ответом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу.

"Я не вижу военного решения", — сказала Меркель, добавив, что вербальную эскалацию считает "неправильным ответом".

Ранее в Пхеньяне заявили, что КНДР рассматривает план удара по району острова Гуам, где расположена база ВВС США, ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" в случае продолжения давления Вашингтона на Пхеньян.

В ответ на данное заявление президент США Дональд Трамп заявил о полной готовности американской армии к военному ответу на "неразумные" действия Северной Кореи.