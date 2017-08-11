Таиланд планирует закупить у США противокорабельные ракеты типа Harpoon

БАНГКОК, 11 авг – РИА Новости. Таиланд готовится закупить у США пять противокорабельных ракет Harpoon Block II для постановки на вооружение на одном из надводных кораблей своих военно-морских сил, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation со ссылкой на американское государственное агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

Пять ракет – четыре боевых и одна тренировочная – закупят в ближайшее время ВМС Таиланда, давно имеющие на вооружении этот тип противокорабельных ракет, в случае, если конгресс США одобрит сделку, говорится в сообщении.

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, работающее при министерстве обороны США, уже внесло проект этой поставки в конгресс для обсуждения и принятия решения, сообщает издание, ссылаясь на официально опубликованное в Вашингтоне заявление руководства агентства.

Конгресс имеет право утвердить или запретить сделку, объем которой составляет около 25 миллионов долларов, говорится в сообщении.

В 2014 году администрация президента Барака Обамы сократила объемы военно-технического сотрудничества с Таиландом в ответ на произошедший в стране военный переворот, свергнувший демократически избранное правительство. С приходом к власти в США администрации Дональда Трампа, политика Вашингтона по отношению к Таиланду изменилась. По мнению ряда экспертов, отношения США с Таиландом, в том числе военно-техническое сотрудничество, могут восстановиться в полной мере к началу 2018 года.

При этом таиландские военные неоднократно подчеркивали, что собираются диверсифицировать свои оборонные закупки, в частности, за счет поставок из КНР, России и других стран.