ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Россия не будет действовать в ущерб собственным интересам в развязанной против нее "санкционной войне", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы знаем, что часть элиты на Западе хотели бы видеть Россию слабой. "Санкционная война" нацелена в том числе и на достижение этой цели, хотели бы видеть Россию такой, которая готова идти на уступки в ущерб своим интересам. Мы в ущерб своим интересам делать ничего не будем, все это знают", — сказал он на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>