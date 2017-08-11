ХАМАС опроверг сообщения о плане создания в Газе "политического вакуума"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло сообщения о планах по созданию "политического вакуума" в секторе Газа, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на члена политбюро ХАМАС.

В четверг издание " Йедиот Ахронот " со ссылкой на собственный источник в движении сообщило, что предложение о создании "политического вакуума и вакуума безопасности" в секторе Газа поступило политическому руководству ХАМАС от военного крыла организации.

Сообщалось, что план состоит из четырех частей. Предполагалось, что ХАМАС откажется от политического управления сектором. Полиция Газы, а также местные институты продолжат оказывать необходимые услуги жителям Газы, а силовые службы, подчиняющиеся ХАМАС, будут осуществлять только гражданские миссии. Как писала газета, такие перестановки могли, в числе прочего, привести к переходу от гражданского к военному правлению в секторе.

По данным "Гаарец", член политбюро ХАМАС Салах Бардауиль в пятницу опроверг эту информацию, заявив, что политическое руководство движения не получало подобных предложений и никаких решений в этой области не принимало. Он назвал информацию "слухом, который распространяют те, кто озабочен ситуацией в Газе".

Источник, близкий к политическому руководству ХАМАС, в свою очередь, заявил газете, что сомневается в готовности организации отказаться от контроля за сектором Газа.