ХАМАС опроверг сообщения о плане создания в Газе "политического вакуума"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло сообщения о планах по созданию "политического вакуума" в секторе Газа, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на члена политбюро ХАМАС.Йедиот Ахронот" со ссылкой на собственный источник в движении сообщило, что предложение о создании "политического вакуума и вакуума безопасности" в секторе Газа поступило политическому руководству ХАМАС от военного крыла организации.
Сообщалось, что план состоит из четырех частей. Предполагалось, что ХАМАС откажется от политического управления сектором. Полиция Газы, а также местные институты продолжат оказывать необходимые услуги жителям Газы, а силовые службы, подчиняющиеся ХАМАС, будут осуществлять только гражданские миссии. Как писала газета, такие перестановки могли, в числе прочего, привести к переходу от гражданского к военному правлению в секторе.
Источник, близкий к политическому руководству ХАМАС, в свою очередь, заявил газете, что сомневается в готовности организации отказаться от контроля за сектором Газа.