ВС Мьянмы разместили дополнительные войска в штате на границе с Бангладеш

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Мьянмы отправили дополнительные войска в штат Ракхайн для усиления безопасности после нескольких случаев нападения исламских боевиков, передает агентство Рейтер со ссылкой на военные источники.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли, двое пропали без вести в штате Ракхайн в результате нападения исламских боевиков на фермеров – буддистов.

По словам источников в вооруженных силах, дополнительные войска отправлены в этот штат, чтобы "помочь усилить меры безопасности" после нападения на буддистов. Всего в четверг было отправлено около 500 солдат в несколько городов на границе с Бангладеш, отмечает агентство.

"Мы должны увеличить количество операций по обеспечению безопасности, потому что ситуация в области безопасности ухудшилась – несколько мусульман и буддистов были убиты боевиками", — приводит агентство слова начальника полиции штата Шейна Лвина (Sein Lwin). Он добавил, что полиция находится в состоянии полной боеготовности. Также были усилены посты охраны на границах, заявил директор департамента общего управления Кайо Суэр Тун (Kyaw Swar Tun).

Этно-религиозный конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн (в прошлом – Аракан) существует более ста лет, однако его наибольшее обострение пришлось на первые годы после перехода Мьянмы от военного к гражданскому правлению в 2011 году. В 2012 году в штате произошли столкновения между буддистами и мусульманами, в результате которых были сожжены сотни домов и тысячи семей рохинджа, составляющих большинство населения штата, были вынуждены искать убежища в Бангладеш или в созданных правительством Мьянмы лагерях беженцев.

В октябре прошлого года отряд исламских боевиков-рохинджа напал на мьянманские пограничные посты, убив 9 пограничников. Ответом на эту акцию стала масштабная операция вооруженных сил Мьянмы по "зачистке" штата от боевиков, которая продолжается до сих пор.

Беженцы-рохинджа, попадающие в лагеря на территории Бангладеш, утверждают, что в ходе операции мьянманские военнослужащие стреляют в мирных жителей и насилуют мусульманских женщин. Правительство Мьянмы отказывается способствовать расследованию этих обвинений назначенными ООН экспертами. При этом общественное мнение в Мьянме практически полностью на стороне военных. Среди буддистов Мьянмы распространено убеждение, что мусульмане ставят задачу превратить страну в исламский султанат путем ассимиляции бирманцев-буддистов в течение 50 лет. Мусульмане в настоящее время составляют около 4,5% населения Мьянмы, включая как граждан, так и не граждан страны (в это число входят почти 2 миллиона рохинджа в штате Ракхайн). 88% жителей страны – буддисты.