Саакашвили не удастся заручиться поддержкой в Европе, считает эксперт

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время поездок по Европе пытается заручиться международной поддержкой для продолжения политической деятельности на Украине, однако это ему не удастся, считает директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

"Сейчас он (Саакашвили) много ездит, говорит, пытается заручиться поддержкой, делая демонстративные шаги… Все его поездки по странам Восточной Европы, это поездки волны, которая будет утихомириваться… Саакашвили немного осенью вспыхнет, но эта вспышка будет последней по украинской теме", — сказал Рудяков на пресс-конференции в пятницу.

По его мнению, у Саакашвили недостаточно политических и финансовых ресурсов для влияния на украинскую политику. Рудяков убежден, что США не будут оказывать Саакашвили финансовую поддержку. Эксперт также выразил уверенность, что Саакашвили уже не вернется на Украину.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.