На северо-западе Пакистана при взрыве погибли три человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 25 пострадали после того, как автомобиль подорвался на фугасе в регионе Федерально управляемых племенных территорий на северо-западе Пакистана, сообщает издание Express Tribune. © AFP 2017 / Arif Ali Число пострадавших при взрыве в Лахоре увеличилось до 39

Инцидент произошел в пятницу в районе населенного пункта Навагай в агентстве Баджаур. В фургоне, подорвавшемся на фугасе, ехали местные разнорабочие. Два человека погибли на месте, третий скончался по пути в госпиталь.

Сотрудники служб безопасности оцепили территорию и начали поиски предполагаемых террористов. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Так называемая "Зона племен" на северо-западе Пакистана считается самым нестабильным регионом страны. Ранее в этом году правительство объявило о начале процесса вхождения "Зоны племен" в состав провинции Хайбер-Пахтунхва. В настоящее время в регионе проводится антитеррористическая операция "Радд-уль-Фасаад", ставшая продолжением масштабной операции "Зарб-е-Азб".